Würzburg Nach Messerattacke – Täter soll in die Psychiatrie

Was den 24-jährigen Täter genau zum Angriff angetrieben hat, ist weiter unklar. Laut Staatsanwaltschaft gibt es jedoch keinerlei Hinweise für ein islamistisches Motiv . Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hatte kurz nach der Tat im Juni ein solches Motiv nicht ausgeschlossen. So hatten Augenzeugen erklärt, dass der tatverdächtige Somalier während der Tat zwei Mal "Allahu Akbar" – "Gott ist groß" gerufen habe. In einer Würzburger Klinik soll er zudem die Tat als seinen "Dschihad", seinen "Heiligen Krieg", bezeichnet haben.

In der Vergangenheit war der Mann bereits psychisch auffällig gewesen. Im Januar hatte er in Würzburg in seiner Obdachlosenunterkunft bei einem Streit ein Messer in der Hand. Danach war er für eine Woche in die Psychiatrie gekommen. Im Juni war er erneut für einen Tag in eine psychiatrische Einrichtung gekommen, nachdem er Autofahrer belästigt hatte. Auch in Sachsen war er in einen Streit verwickelt, bei dem ein Messer eine Rolle spielte. Dabei sollen er und sein Kontrahent leichte Schnittverletzungen erlitten haben.



Ob der 24-Jährige nun tatsächlich, dauerhaft in die Psychiatrie kommen soll, muss noch das zuständige Landgericht Würzburg entscheiden.