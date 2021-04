Es gibt ein Urteil vom Landgericht in Dresden, "wo die Vonovia selbst im Verfahren mitgeteilt hat, es bestünde kein Gewinnerzielungsverbot zwischen konzerninternen Töchtern, die miteinander Dienstleistungsverträge abschließen", sagt Katrin Kroupova. Damit bestehe für die Mieter das Risiko, dass ein Subunternehmen noch etwas draufschlage, was die Konzernmutter wiederum auf die Mieter umlege. Vonovia bestreitet das: "Die eigenen Dienstleistungen werden zu marktüblichen Preisen erbracht, daraus resultieren überschaubare, marktübliche Deckungsbeiträge."

Vonovia-Mieter haben sich jetzt deutschlandweit in 15 Städten zu einem Bündnis zusammengeschlossen. Sie wollen ihre Aktivitäten bündeln und gemeinsam für transparente und realistische Betriebskostenabrechnungen kämpfen. In einem aktuellen Brief an den Vorstandvorsitzenden Rolf Buch von Vonovia fordern sie, 100 Millionen Euro jährlich an die Mieter zurückzuzahlen – denn das seien die zu Unrecht erwirtschafteten Gewinne.