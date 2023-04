Laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), haben in Deutschland viele Familien zu wenig Wohnraum. Auf der anderen Seite gebe es auch zahlreiche Rentner, die nach dem Auszug der Kinder und dem Tod des Partners weiter in der großen Familienwohnung lebten. Dazu kämen gut verdienende Singles, die sich Wohnungen mit Arbeits- und Gästezimmern leisteten.

Insgesamt leben laut der Analyse in deutschen Großstädten mit mehr als 100.000 Bewohnern 6,5 Prozent der Haushalte in "beengten Wohnverhältnissen" – also etwa Eltern mit zwei Kindern in einer Zwei- oder Dreizimmerwohnung. Betroffen seien vor allem Familien, oft mit Migrationshintergrund. Knapp jede dritte Familie sei betroffen. Wegen der hohen Mieten könnten sich viele Familien eine größere Wohnung nicht leisten.