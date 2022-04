Wer so eine Nachricht bekommt, sollte auf keinen Fall auf den Link klicken. Bildrechte: MDR JUMP

Den Verbraucherzentralen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen liegen noch keine Meldungen dieser Phishing-Nachrichten vor. Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen kennt aber ähnliche Fälle: "Wir haben in der Vergangenheit immer mal wieder mit WhatsApp oder SMS-Nachrichten Probleme gehabt, wo Leute was angeklickt haben und sich dann einen Virus eingefangen haben, der dann dazu geführt hat, dass sehr hohe Telefonrechnungen aufgeploppt sind."



Reichertz rät den Verbraucherinnen und Verbrauchern, in den nächsten Wochen besonders auf die eigene Handyrechnung zu schauen und bei ungewohnten Buchungen den eigenen Mobilfunkanbieter zu kontaktieren. Diese Art von Betrug ziele ganz klar auf menschliche Fehler, sagt er: "Da das ja von einem Freund kommt, muss es seriös sein. Und deswegen besteht dann auch die Gefahr, dass die das anklicken und dann so ein Schneeballsystem in Gang gesetzt wird. Man muss vorsichtig sein. Also man kann nicht unbedingt darauf vertrauen, dass, wenn ich solche Nachrichten bekomme, die wirklich bewusst von meinen Freunden verschickt wurden oder aber, dass die sich im Klaren sind, was eigentlich tatsächlich dahintersteckt."



Nutzerinnen und Nutzer sollten ganz genau auf die URL achten. Im Falle des Milka-Betrugs endete der Link auf .ru – es war also eine russische Domain. Und Milka sitzt nicht in Russland.