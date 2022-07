Claus beklagte große Wissensdefizite bei Berufsgruppen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. "Es gibt überall riesige Leerstellen, ob das in medizinischen Berufen ist, in pädagogischen oder auch in der Ausbildung von Richterinnen und Richtern und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten", sagte die Missbrauchsbeauftragte. Das Thema sexualisierte Gewalt müsse in den kommenden Jahren daher verpflichtend in den Ausbildungsordnungen und der Weiterbildung für alle Berufszweige verankert werden, die mit Kindern zu tun hätten.