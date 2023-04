Für die Coronapandemie brauche man das Monitoring nicht mehr, meint hingegen der Virologe Klaus Stöhr. Im Gespräch mit MDR AKTUELL bezeichnete er es als "Unsinn", dass das Abwasser weiter auf Sars-Cov-2 hin untersucht werde. Das Virus zirkuliere inzwischen wie andere saisonale Viren. Stöhr plädierte für einen normalen Umgang damit. "Ein flächendeckendes Abwasser-Monitoring bringt den Patienten nichts und bringt der Gesellschaft nichts", sagt Stöhr. Das zu untersuchen könne aus wissenschaftlicher Sicht interessant sein, habe aber nichts mit Pandemiebekämpfung oder Therapie für den Einzelpatienten zu tun. Auch die Untersuchung des Abwassers auf Coronavarianten hin sei "unsinnig" so Stöhr. Man müsse ja auch wissen, ob die Varianten einen "medizinischen Unterschied machen". Das Ganze sei "komplett sinnlos, wenn die klinischen Daten dazu fehlen", so Stöhr.

Dass mit dem Abwassermonitoring "keine Informationen über die individuelle Schwere von Erkrankungen oder die klinische Relevanz etwaiger Virusvarianten gewonnen werden" können, räumen auch Gesundheits- und Umweltministerium ein. Darum gehe es aber auch nicht. Fertig etabliert könne die Abwasseruntersuchung als Frühwarnsystem dienen. Denn die "Kurve der Viruslast im Abwasser steigt in der Regel mehrere Tage früher an" als bei anderen Pandemie-Indikatoren. So könne wertvolle Zeit gewonnen werden, um Maßnahme zur Eindämmung zu ergreifen.

Ohne das ESI-CorA-Projekt und vorangegangene Untersuchungen "hätten wir heute nicht den fachtechnischen Stand in Deutschland", heißt es vom Umweltbundeamt auf Nachfrage von MDR AKTUELL. Die Erkenntnisse aus ESI-CorA seien die Basis gewesen für die Entwicklung des Pandemieradars in seiner aktuellen Form. Die Viruslast im Abwasser wird in dem Dashboard des RKI gesondert ausgewiesen. Insgesamt sollen künftig 170 Standorte an das Pandemieradar angeschlossen werden. Auch an internationalen Flughäfen wie Frankfurt/Main und Berlin werden Proben entnommen und auf Virusvarianten analysiert.