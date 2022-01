Mehrere Tausend Impfgegner und Zweifler von Corona-Maßnahmen sind wieder in Deutschland auf die Straßen gegangen. Eine der größten Veranstaltungen gab es am Samstagnachmittag in Hamburg, wo die Polizei von etwa 16.000 Teilnehmern sprach. Ursprünglich waren rund 11.000 Teilnehmer erwartet worden. Viele Menschen waren ohne Masken und Abstand unterwegs. Gegen einen Teilnehmer sei ein Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingeleitet worden. Demnach trug er einen an den Judenstern angelehnten gelben Stern mit der Aufschrift "ungeimpft".