Mit modischen Textilien gefüllte Kapseln verschickt fairnica mit der Post mittlerweile deutschlandweit und darüber hinaus bis nach Dänemark, den Niederlanden und Österreich. Die Mietzeit beträgt zu Beginn einen Monat, kann bei Gefallen der Kleidung aber auch bis zu drei Monaten verlängert werden, sagt Nicola Henseler. "Also ein Monat kostet 79 Euro plus Porto." In einer Kapsel seien – weil alles fair produzierte Kleidung sei – Stücke im Wert zwischen 500 und 600 Euro.