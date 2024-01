Negativpreis Tuc-Brotchips sind "Mogelpackung des Jahres"

23. Januar 2024, 11:37 Uhr

Verbraucherschützer beklagen so viele versteckte Preiserhöhungen wie nie in deutschen Supermärkten – vor allem bei Süßwaren. Oft schrumpft der Packungsinhalt und der Preis steigt. Tuc "Bake Rolls" verteuerten sich so um mehr als das Doppelte.