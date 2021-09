An einem Bahnübergang in Höhe von Wittenbeck nahe Rostock ist beim Zusammenstoß eines Wohnmobils mit der beliebten Schmalspurbahn "Molli" der Fahrer des Wohnmobils ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 72-Jährige zunächst an einem unbeschrankten Bahnübergang kurz gehalten. Aus bisher ungeklärter Ursache setzte der Mann seine Fahrt aber plötzlich fort und übersah dabei die von rechts aus Kühlungsborn kommende Bäderbahn.