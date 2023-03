Artemis-Mission Was die nächste Mondlandung mit Menschen so schwierig macht

Mit der Apollo-Mission waren bereits vor rund 50 Jahren erstmals Menschen auf dem Mond. Die Nasa will nun mit dem Artemis-Programm wieder Menschen auf den Himmelskörper schicken. MDR-AKTUELL-Nutzer Tilo Kleßig will wissen, warum sich die aktuelle Mission so lange hinzieht und kompliziert erscheint – obwohl die Daten der früheren Flüge noch existieren.