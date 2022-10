Alle 72 Stunden wird in Deutschland eine Frau von einem Mann getötet oder so schwer verletzt, dass sie stirbt, weil sie ein selbstbestimmtes, freies Leben führen will! Was in den Medien häufig als "Familientragödie", "Ehrenmord" oder "Beziehungstat" bezeichnet und damit zur Privatsache erklärt wird, ist jedoch häufig ein gesellschaftliches Problem. Seit einigen Jahren gibt es dafür einen Fachbegriff: Femizid. Seit Februar 2022 läuft dazu die erste fallbasierte Studie in Deutschland.