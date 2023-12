Dem inzwischen 79-jährigen Leipziger wird vorgeworfen am 29. März 1974 einen Polen in Ost-Berlin erschossen zu haben. Das Verbrechen trug sich am früheren Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße zu. Der Anklage zufolge soll der Mann das 38 Jahre alte Opfer "mit einem gezielten Schuss in den Rücken aus einem Versteck heraus" getötet haben.