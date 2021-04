Schönes Wetter, frühlingshafte Temperaturen – beste Bedingungen also, um sich endlich aufs Motorrad zu schwingen. Doch was so elegant und auf den ersten Blick einfach wirkt, ist harte Arbeit. In einem Kreisverkehr am Leipziger Stadtrand übt Fahrschülerin Linda Mohr, in Schräglage das Motorrad zu beherrschen. Runde um Runde legt sie sich in die Kurve, über Funk kommen die Tipps vom Fahrlehrer.