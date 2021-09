Auf der Autobahn 9 in Bayern hat die Polizei eine mutmaßliche Geiselnahme beendet. Ein Sprecher sagte am späten Dienstagabend, ein Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Gegen 21:30 Uhr habe es einen Zugriff der Polizei gegeben. Nach ersten Erkenntnissen ist dabei niemand verletzt worden.

Eine Waffe fanden Beamten anscheinend nicht. Auch SEK-Leute waren gekommen. Bildrechte: dpa

An dem Einsatz waren demnach auch Spezialkräfte des bayerischen SEK und eine Verhandlungsgruppe beteiligt. Der Einsatz hatte am Nachmittag begonnen, als der Bus zwischen den A9-Anschlussstellen Hilpoltstein und Greding hielt. Er kam aus Serbien und war mit 14 Menschen an Bord in Richtung München unterwegs.



Grund war offenbar eine Auseinandersetzung im Bus, bei der eine Frau und ein Mann im Gesicht verletzt wurden. Die Autobahn wurde in beiden Fahrtrichtungen stundenlang gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Auch die neben der Auotbahn laufende ICE-Strecke Nürnberg-Ingolstadt war zeitweise gesperrt.