Die erste Hitzewelle des Jahres hat auch in Mitteldeutschland für extreme Temperaturen und große Trockenheit gesorgt. Die heißesten Regionen in Mitteldeutschland waren nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes die Oberlausitz und die östliche Altmark mit bis zu 35 Grad Celsius. Am kühlsten sei es im Südosten von Thüringen gewesen. Dort seien verbreitet Temperaturen von 30 und 31 Grad gemessen worden.

Sommer in der Stadt Bildrechte: dpa

Der MDR-Meteorologe Jörg Heidermann nannte als heißeste Orte in Sachsen Bad Muskau und Torgau mit jeweils 35 Grad Celsius, 34 Grad Celsius seien unter anderem in Rathen in der Sächsischen Schweiz gemessen worden.



In Sachsen-Anhalt lagen Wittenberg, Genthin und Halle-Trotha mit 34 Grad Celsius gemeinschaftlich an der Spitze der wärmsten Orte des Landes.



In Thüringen war es am Sonnabend im Vergleich zu Sachsen minimal erträglicher. Den höchsten Wert gab es in Rudolstadt mit 33 Grad Celsius, danach folgte Katzhütte mit 32 Grad Celsius und als einen der Orte, die die 31-Grad-Marke knackten, nannte der Meteorloge Heidermann den Ort Schmieritz-Weltwitz.