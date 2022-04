Und trotzdem: Umwelttechnik, Nachhaltigkeit – das alles liegt im Trend. Alexander Steinfeldt von co2online fasst zusammen: "Drei Krisen prägen gerade die hohe Nachfrage nach staatlichen Fördermitteln. Das ist einmal die Klimakrise, die hohen Energiepreise für Energie und Gas und der Krieg in der Ukraine. Das führt nun in der breiten Bevölkerung zu einem Umdenken."

Und die seien erst durch die Coronakrise wieder so richtig auf Fördertöpfe aufmerksam geworden: "Fördergelder sind durch Coronahilfen erst wieder in den Vordergrund gerückt. So hat man als Unternehmen halt jetzt auch viel mehr Fokus darauf und sagt: Bei den Coronahilfen war das so einfach, dann lass uns doch mal etwas anderes angehen."