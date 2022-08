Heute kochen Debatten um die Nationalhymne immer mal wieder hoch – etwa beim Fußball, wenn Mesut Özil nicht mitsingt. Oder bei der Frage, ob eine Hymne gendergerecht sein sollte. In Österreich wurde deshalb 2012 eine Zeile geändert in die "Heimat großer Töchter und Söhne". Unterm Strich geht es bei Hymnen aber um die Symbolik, sagt Yvonne Wasserloos, Musikwissenschaftlerin an der Uni Rostock: "Sie ist im Grunde das klingende Staatssymbol, das abgespielt wird, um Deutschland in dem Augenblick zumindest klanglich repräsentieren zu können."