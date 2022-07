Waldbrände Experte sieht Nachholbedarf bei Koordination, Strategie und Ausbildung

Lindon Pronto: Wir brauchen ein größeres Bewusstsein dafür, dass Waldbrände hier in Deutschland ein neues Risiko darstellen. Sinnvoll sind Aufklärungskampagnen in Schulen, bei Jugendlichen, in der breiten Öffentlichkeit und vor allem bei den Berufsgruppen, die von Bränden besonders betroffen sind, wie Land- und Forstwirte. Es muss klare Leitlinien für das Verhalten im Brandfall geben – etwa Evakuierungsprotokolle (Was muss man vor Ort mitnehmen?). Die Entwicklung von Waldbränden in urbanen Gebieten bedeutet, dass viel mehr individuelles Handeln erforderlich sein wird. Es gibt viele gute Beispiele aus anderen Ländern dafür, was jeder Einzelne tun kann, um sein Haus und Grund "brandsicher" zu machen.

Gut wäre, wenn auch die Freiwilligen Feuerwehren besser ausgerüstet wären. Sie könnten sich auf kommunaler Ebene engagieren, um das Bewusstsein zu schärfen und auch um Druck auf ihre lokalen Behörden auszuüben, damit Mittel für eine zielgerichtete Ausbildung, Werkzeuge und Ausrüstung zur Verfügung gestellt werden.

Spezialisierte Brandbekämpfungsmannschaften, unterstützen im Juni 2022 die örtlichen Feuerwehren bei der Nachlöscharbeit, um ein Wiederaufflammen des Brandes in der Nähe von Bad Liebenwerda/Brandenburg zu unterbinden. Bildrechte: Lindon Pronto

Lindon Pronto: Es gibt schon einige Initiativen, Arbeitskreise, Vereine, auch Modellregionen und Dienstleister, die sich der Thematik Waldbrand widmen. Zum Beispiel die Modellregion Waldbrand Baden Württemberg, in der präventiv Pufferzonen angelegt – und Waldbrandgefahrenkarten entwickelt werden, anhand derer sich konkrete Maßnahmen für den Einsatz ergeben. Außerdem finden dort Schulungen zwischen Feuerwehren und Forst statt, sodass im Einsatz die Abstimmung klappt und jeder seine Stärken einbringen kann. Solche Demonstrationsflächen gibt es in ganz Deutschland, dorthin gelangt auch Ausrüstung speziell für Forstbetriebe und Waldbesitz aller Art. Genau daran arbeiten wir in einem von der Bundesregierung geförderten Projekt “Waldbrand-Kilma-Resilienz“. Neben Demonstrationsflächen ermöglicht das Projekt Multiplikatoren aus den Bereichen Feuerwehr, Forst und Zivilschutz an internationalen Schulungen im In- und Ausland teilzunehmen und das Wissen nach Deutschland in die Anwendung zu bringen. Dieses Wissen kam schon bei dem Großbrand in Brandenburg/Sachsen in der Gohrischheide zum Einsatz, als geschulte Projektpartner zur Unterstützung der Einsatzkräfte vor Ort gerufen wurden. Aktuell laufen einige Projekte zum Thema Waldbrand, die von der Bundesregierung mit insgesamt zwölf Millionen Euro gefördert werden. Das Interesse an der Thematik steigt, das merkt man.

Zudem beteiligt sich Deutschland an dem EU-Zivilschutzmechanismus. Das Programm für den Austausch von Katastrophenschutzexperten bringt Experten über die Grenzen hinweg zusammen, um ihre operativen Kenntnisse und Fähigkeiten durch praktische Erfahrungen vor Ort zu erweitern. Der Austausch bietet Einblicke in die Arbeit von Katastrophenschutzorganisationen und Experten in ganz Europa und darüber hinaus. Das dient auch dazu, im Krisenfall gezielter um Hilfe fragen zu können, weil man weiß, was die Kollegen woanders schon für Erfahrungen in dem Bereich haben. Auch das ist wesentlicher Bestandteil unserer Projektarbeit. Es sind oft Initiativen, Vereine, Fachkräfte, Forstbehörden, die sich ehrenamtlich engagieren und wahnsinnig gute Arbeit leisten. Diese gilt es zu institutionalisieren und die Initiativen miteinander zu verknüpfen, da man nur gemeinsam Waldbrände bekämpfen kann.

Lindon Pronto: Zu oft wird über reaktive Maßnahmen diskutiert. Und die Politik kauft lieber mehr Tanklöschfahrzuege als in bessere Ausbildung, Ausstattung und integrale Kooperation zwischen Forst-und Landwirte, Feuerwehr, und Naturschutz zu investieren. Alles wichtige Aspekte – aber das große Ziel muss sein, ein holistisches und integriertes Feuermanagement zu schaffen. Das heißt, auf widerstandsfähigere Landschaften hinzuarbeiten, die extremen Wetterereignissen und Bränden besser standhalten können. Wir müssen nicht nur über dürreresistente Baumarten oder naturnahe Wälder nachdenken und Handeln, sondern auch unsere Landnutzung und Infrastruktur muss resilienter werden.

Wenn es brennt, denken wir als erstes an die Feuerwehr. Aber das ist eigentlich der letzte Ausweg. Die beste Lösung zur Bekämpfung von Waldbränden ist Prävention und Vorsorge. Die wahren Helden in dieser Geschichte sind die verantwortlichen Menschen und Behörden, die feuerresistente Landschaften (oder einfach: resiliente Landschaften) schaffen, um katastrophale Brände zu begrenzen, gegen die unsere Einsatzkräfte wenig Chance haben.