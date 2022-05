L wie Leipzig – heißt es künftigt in der Buchstabiertafel DIN 5009. Bildrechte: imago/Busse

Fortan heißt es nicht mehr C wie Cäsar, sondern C wie Chemnitz. Wer beispielsweise am Telefon seinen Namen normkonform buchstabieren möchte, kann dies auch mit Städten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen tun. Das Deutsche Institut für Normung (DIN) hat die neue Buchstabiertafel veröffentlicht. Diese enthält nun vier Städte aus Mitteldeutschland. Neben Chemnitz vertreten sind Jena, Leipzig und Zwickau.