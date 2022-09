Deutsche Bahn Neuer stufenloser ICE-Zug und Fahrpreiserhöhung

Die Deutsche Bahn hat in Berlin ihren neuen ICE L-Zug mit stufenlosem Ein- und Ausstieg vorgestellt. Gebaut werden die Züge in Spanien, bis sie in Deutschland rollen wird es noch einige Zeit dauern. Mit Preiserhöhungen geht es schneller: Mitte Dezember werden die Tickets wieder teurer.