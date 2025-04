Bildrechte: IMAGO/epd

Rücksicht auf Allergiker Neumieter können auf tierhaarfreier Wohnung bestehen

26. April 2025, 05:00 Uhr

Sie sind eigenwillig, verschmust – und das beliebteste Haustier in Deutschland: Rund 16 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Doch so sehr sie geliebt werden, für Allergiker können ihre Allergene zum echten Problem werden. Denn die Allergene halten sich oft hartnäckig in Wohnräumen – selbst wenn Tier und Besitzer längst ausgezogen sind.