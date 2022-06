In ihren FAQ geht die Bahn mit wenigen Worten darauf ein, dass Kunden das 9-Euro-Ticket mit einem Fernverkehrsticket durchaus kombinieren können. Da heißt es: Wenn man seine Fahrgastrechte in Anspruch nehmen will, dann muss man für die Strecke im Fernverkehr notwendigerweise ein separates Ticket buchen.