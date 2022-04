Kritik an der Umsetzung des 9-Euro-Tickets gibt es vom Fahrgastverband Pro Bahn. Zum Beispiel könnten bestimmte Bahnstrecken ab Juni überfüllt sein, sagt Pro-Bahn-Sprecher Karl-Peter Naumann: "Also zum Beispiel von Berlin an die Ostsee, von Hamburg nach Sylt – wo also heute schon am Wochenende und im Sommer viele Menschen die Bahn nutzen. Da müssen jetzt neue und zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt werden. Weil nichts wäre schlimmer, wenn man das tolle Neun-Euro-Ticket hat und dann mit dem Zug nicht mitkommt."