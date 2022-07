Auch die Züge zu touristischen Zielen, etwa in den Harz, werden demnach am Wochenende stärker nachgefragt. Dort war die Zahl der Fahrgäste den Angaben zufolge im Juni mindestens doppelt so hoch wie noch im Vormonat. Inwieweit der bevorstehende Ferienbeginn zu einem weiteren Anstieg der Zahlen führe, bleibe abzuwarten. Auch in Sachsen-Anhalt konnten mit zusätzlichen Waggons auf manchen Strecken zwar mehr Sitzplätze angeboten werden. Wegen knapper Ressourcen an Fahrzeugen und Personal seien weitere Aufstockungen längerfristig aber kaum umsetzbar, hieß es.