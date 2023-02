Was über die tote Frau aus der Weser bekannt ist - Die 19 Jahre alte Andrea K. stirbt im April 2020 aus ungeklärten Gründen in der Garage auf dem Grundstück Hauptangeklagten. Anschließend soll das Trio die wehrlose und psychisch kranke junge Frau an der Weserschleuse in Balge an eine Betonplatte gefesselt und in den Fluss gestoßen haben.

- Drei Wochen später entdeckt ein Binnenschiffer die unbekleidete Leiche in einem Schleusenkanal.



- Der Vorsitzende Richter am Landgericht Verden sagt bei der Urteilsverkündung 2021, dass der Hauptangeklagte die junge Frau "gekauft" hatte und versuchte, sie als Prostituierte zu vermarkten. Demnach habe er mit seinem damals besten Freund und seiner Ex-Partnerin das Opfer Freiern angeboten, obwohl die junge Frau aufgrund einer paranoiden Schizophrenie unfähig gewesen sei, selbst über ihre Sexualität zu bestimmen.



