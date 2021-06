An einem Grundwassermesspunkt an einem Feldrand in der Nähe von Wilsdruff lassen Mitarbeiter des sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie eine Wasserpumpe auf ein Tiefe von 26 Meter herab. Wie Peter Börke, Referatsleiter Siedlungswasserwirtschaft und Grundwasser im Landesamt, erklärt, werden so Wasserinhaltsstoffe bestimmt, die Aussagen über die Grundwasserqualität ermöglichen. Dazu zählten Sulfat, Chlorid, Nitrat, Bor oder andere Stoffe, zum Beispiel Pflanzenschutzmittelrückstände, sagt Börke.

Messung vor allem an landwirtschaftlich genutzten Flächen

Eine Vorortuntersuchung erfolgt direkt im Fahrzeug. Für die genaue Bestimmung der Schadstoffbelastung werden Proben abgefüllt, die später in ein Labor in Nossen gebracht werden. Dass ausgerechnet hier an einem Feldrand gemessen wird, hat seinen Grund: "Dieser Standort ist ausgesucht worden, weil er sich eignet, um die Grundwasserbeschaffenheit aus landwirtschaftlichen Flächen zu untersuchen. Peter Börke erklärt, die Messstelle sei im letzten Jahr errichtet und in das Landesmessnetz Grundwasser eingeordnet worden.

Dazu gehören rund 600 Messstellen in ganz Sachsen. Doch nur die Werte von 36 Messstellen fließen in den sogenannten EU-Nitratbericht ein. In Thüringen sind es 54 Stück, in Sachsen-Anhalt 50 und in ganz Deutschland sind es 700. Dass nicht die Werte von allen Grundwassermessungen in den EU-Nitratbericht einfließen, habe mit den Auflagen aus Brüssel zu tun, erklärt Falk Hilliges vom Umweltbundesamt in Dessau. Die Nitratrichtlinie ist Falk Hilliges zufolge eine Richtlinie, die die Nitrateingänge aus landwirtschaftlicher Nutzung und in die Gewässer reduzieren soll:

Deutschland meldet nur Messstellen, die eindeutig unter landwirtschaftlicher Nutzung stehen. Falk Hilliges Umweltbundesamt