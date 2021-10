In Sachsen konnte die notärztliche Versorgung bisher sichergestellt werden. Das teilte das Sozialministerium Sachsen mit. Demnach können nahezu alle Notarztdienste besetzt werden. So auch in Sachsen-Anhalt. Nach Angaben der dortigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) wird es jedoch zunehmend schwieriger, Notarztdienste zu besetzen. Zur Versorgung in Thüringen sagt Sven Auerwald, Hauptgeschäftsführer der thüringischen Kassenärztlichen Vereinigung: "Grundsätzlich gibt es keinen flächendeckenden Mangel an Notärzten in Thüringen. Temporär schlägt natürlich der Ärztemangel in den Thüringer Kliniken zum Teil auch auf die notärztliche Versorgung durch. Bisher konnte aber die KV alle Dienste in der Vergangenheit mit Notärzten besetzen."