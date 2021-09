Die Notrufnummern 112 und 110 sind am Mittwoch zeitweise nicht erreichbar gewesen. Grund war eine bundesweite Störung im Netz der Deutschen Telekom. Betroffen waren Anrufe aus dem Mobilfunk in das Festnetz, wie das Unternehmen in Bonn mitteilte. Somit seien auch bei einigen Leitstellen von Polizei und Feuerwehr Handy-Anrufe nicht angekommen. Nach etwa 40 Minuten sei die Störung behoben worden.