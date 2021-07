Aber auch über die angesprochenen langfristigen Lösungen wird nachgedacht, zum Beispiel in Markkleeberg: Oberbürgermeister Karsten Schütze plant ein Sicherheitskonzept für die Badegewässer und das könnte dann auch von den anderen Seen in der Tagebaufolgelandschaft genutzt werden, sagt er: "Ziel dieses Konzeptes ist es, Rettungswege zu definieren bis hin zu Rettungsmöglichkeiten bei Badeunfällen." Man denke auch darüber nach, Notrufsäulen an Strandbereichen zum Einsatz zu bringen. Laut Schütze funktionieren die Säulen an anderen Seen sehr gut, weshalb er prüfen möchte, ein System von Notrufsäulen an den Stränden zu installieren.