Nach sechs Monaten endet das Notvertretungsrecht automatisch. Und spätestens dann müsste ein Gericht über die Betreuung von Max Müller entscheiden, erklärt die Anwältin: "Daher kann ich eigentlich nur empfehlen, dass man sich von seinen Lieben eine Vorsorgevollmacht erteilen lässt, weil eben das Notvertretungsrecht wirklich nur in bestimmten Grenzen funktioniert. Wenn man hundertprozentig abgesichert sein will und nicht darauf angewiesen sein will, in den engen Grenzen des Notvertretungsrechts handeln zu müssen, dann sollte man sich eine Vorsorgevollmacht machen lassen."