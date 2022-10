Das Landesamt für Verfassungsschutz (LfV) Hessen hat nach der Veröffentlichung von geheimen Akten Strafanzeige gestellt. In den Papieren wird die Rolle der Behörde in Bezug auf den NSU untersucht. Die Strafanzeige sei wegen der unrechtmäßigen Weitergabe von als Verschlusssachen eingestuften Dokumenten gegen Unbekannt gestellt worden, teilte die Behörde am Montag in Wiesbaden mit. Das hessische Landeskriminalamt habe Ermittlungen aufgenommen.