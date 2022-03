Die Vorsitzende der Konferenz, Bremens Bürgermeisterin Maike Schäfer, sagte, mit dem Nulltarif könne der Aufwand für die Verkehrsverbünde niedrig gehalten werden. Zudem wolle man das Ticket am liebsten bereits zum 1. Mai einführen. Details würden in einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe beraten. Schäfer betonte, die Kosten müssten vollständig vom Bund getragen werden.



Thüringens Staatssekretärin Barbara Schönig sagte nach der Sonder-Konferenz der Verkehrsminister, ein Null-Euro-Ticket wäre die richtige Maßnahme, um den bürokratischen Aufwand für alle Beteiligten zu minimieren, und gleichzeitig ein starkes Signal an die Bürgerinnen und Bürger, in dieser Zeit der hohen Energiekosten auf den ÖPNV umzusteigen.