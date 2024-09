In einer Nische der Social-Media-Welt ist der Nutri-Score so etwas wie ein Running Gag – und zwar europaweit. In hunderten von Beiträgen mokieren sich Menschen auf TikTok, YouTube und Co. darüber, dass Schoko-Zerealien, Nacho-Chips oder auch Pommes eine positive Bewertung im Nutri-Score haben. Und damit oft gesünder erscheinen als etwa geräucherter Wildlachs oder Bio-Käse.