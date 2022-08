Wegen der Schadstoffbelastungen in der Oder haben die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern vor dem Baden oder anderweitigen Wasserkontakten im Stettiner Haff gewarnt. Landesgesundheitsministerin Stefanie Drese sagte am Montagabend: "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir gesundheitliche Risiken beim Kontakt mit dem Wasser nicht ausschließen." Die SPD-Politikerin sagte, die Empfehlung gelte zunächst, bis weitere Erkenntnisse vorliegen. Die Situation sei sehr beunruhigend.