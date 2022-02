Ob Ökostromtarif oder nicht – in den meisten Haushalten kommt Strom aus den Steckdosen, der zuvor an der Strombörse gehandelt wurde. Dort bieten die Erzeuger Energie an, die Anbieter kaufen und verkaufen an Kundinnen und Kunden weiter. Bei diesem Handel seien drei verschiedene Preisniveaus für den Strom denkbar, erklärt Matthias Stark, Leiter Erneuerbare Energiesysteme beim Bundesverband Erneuerbare Energien. Am günstigsten sei Strom aus Erneuerbaren. Würde der 100 Prozent des Bedarfs decken, wäre der Marktpreis pro Megawattstunde sogar unter null – also auf dem kleinstmöglichen Niveau.