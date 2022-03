Die Gründe für den derzeitigen Engpass sind vielfältig. Natürlich spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, sagte bei MDR AKTUELL: "Die Ukraine erzeugt sehr viel Weizen, Sonnenblumen, Raps und andere Kulturen. Dieser Erzeuger wird wegfallen und das wird insbesondere Regionen in Nordafrika, im arabischen Raum, aber auch in Asien treffen. Bei uns ist aber die Versorgungssicherheit gewährleistet – zumindest bis Ende des Jahres."

Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu mehr als 90 Prozent über Importe. Die wichtigsten Exportländer dafür weltweit sind die Ukraine und Russland. Andere Faktoren aber kommen hinzu, etwa Ernteausfälle in Nordamerika und Probleme mit den Lieferketten wegen Corona. Und eben des Deutschen Lust am Hamstern wie am Sparen.