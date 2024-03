Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Neuer Test Stiftung Warentest: Klimakrise macht Olivenöl schlechter und teurer

21. März 2024, 11:49 Uhr

Die Olivenbäume in den Mittelmeerländern brauchen ein mediterranes Klima. Doch in den vergangenen Jahren haben extreme Hitze und Dürre den Pflanzen zugesetzt. Der Ertrag sinkt, in der Folge steigen die Preise für Olivenöl in den Regalen der Supermärkte. Und es gibt noch eine Auswirkung: Die Qualität wird schlechter, wie nun ein neuer Test von Stiftung Warentest ergeben hat. Die Produkttester sehen einen klaren Zusammenhang mit der Klimakrise.