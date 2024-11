Bildrechte: IMAGO/imagebroker

Gute Ernte in Südeuropa Preis für Olivenöl sinkt wieder

16. November 2024, 13:22 Uhr

Spanien und Griechenland rechnen in diesem Jahr wieder mit einer guten Olivenernte. Das zeigt sich auch an den Preisen in deutschen Supermärkten. Andererseits hatten die Verbraucher wegen der hohen Preise auch vermehrt andere Speiseöle gekauft.