Olivia Newton-John gestorben

Die mit der Musicalverfilmung "Grease" in den 1970er-Jahren weltberühmt gewordene Sängerin und Schauspielerin Olivia Newton-John ist im Alter von 73 Jahren am Montag gestorben. Das teilte ihr Ehemann John Easterling in einer Erklärung in sozialen Netzwerken mit. Zahlreiche US-Medien berichteten daraufhin.