Immerhin, in diesem Jahr habe es schon zwei Spenden am Geraer Waldklinikum gegeben, sagt Reuchsel. Die Thüringer Medizinerin hat die Hoffnung, dass die Spenderzahl in diesem Jahr steigt.



Neben besserer Aufklärung wäre aus Sicht von Reuchsel die Einführung der sogenannten Widerspruchslösung effektiver. Statt aktiv einer Organspende zuzustimmen, durch einen Spendeausweis zum Beispiel, wäre bei der Widerspruchslösung jeder Erwachsene potenziell ein Organspender – außer, man widerspricht. Das funktioniere in anderen Ländern auch sehr gut, wie die Zusammenarbeit in Europa bei Organtransplantationen zeige.