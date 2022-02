In Nord- und Mitteldeutschland bereiten sich die Feuerwehren auf vermehrte Einsätze in der Nacht vor. So hat die Hamburger Feuerwehr beispielsweise empfohlen sich die Nina-Warnapp herunterzuladen. Auch Sachsen-Anhalts Feuerwehren stellen sich angesichts der angekündigten Sturmböen auf eine deutliche Mehrbelastung ein. "Fakt ist, dass wir unsere Einsatzbereitschaft noch mal überprüfen, die Gerätschaften werden noch mal gecheckt", sagte der Chef des Landesfeuerwehrverbandes, Kai-Uwe Lohse, am Mittwoch. Die Berliner Feuerwehr beispielsweise erwarte die meisten Einsätze erst am Donnerstagmorgen, wenn die Leute aufwachen und die Sturmschäden bemerken.