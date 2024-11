Gut neun von zehn Kindern (93 Prozent) starteten ihre Schullaufbahn an einer Grundschule. 3,3 Prozent wurden an Förderschulen eingeschult, 2,5 Prozent an Schularten mit drei Bildungsgängen sowie 0,9 Prozent an Freien Waldorfschulen. An Grundschulen (minus 0,6 Prozent) und an Freien Waldorfschulen (minus 0,4 Prozent) sanken die Einschulungen, während sie an Schularten mit drei Bildungsgängen nahezu stabil blieben.