Die Proteste richten sich dieses Jahr hauptsächlich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Unter dem Motto "Frieden schaffen ohne Waffen" werden ein sofortiger Waffenstillstand und Friedensverhandlungen gefordert. Waffenlieferungen Deutschlands an die Ukraine werden kritisch gesehen bzw. abgelehnt.

Zu diesen Themen sind auch in Sachsen für Samstag Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen oder Friedensgebete geplant – in Riesa, Leipzig und der Sächsischen Schweiz. In Thüringen sind Veranstaltungen in Ohrdruf, Gera, Suhl, Weimar und Jena angemeldet. Sachsen-Anhalt zieht mit Fahrradtouren und Märschen am Ostermontag unter anderem in Magdeburg und Burgstall nach.