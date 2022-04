Autofahrer und –fahrerinnen sollten besonders am Donnerstag (14. April) und Montag (18. April) frühzeitig aufbrechen. Denn die Statistiken des ADAC zeigen: In den letzten drei Jahren staute es sich auf Deutschlands Autobahnen vor allem am Gründonnerstag. Auch am Ostermontag, wenn das verlängerte Wochenende endet, sei mit dichterem Verkehr zu rechnen.



Am Karsamstag (16. April) und Ostersonntag (17. April), erwartet der ADAC hingegen nur wenige Staus.



Insgesamt prognostiziert der ADAC rund um die Osterfeiertage deutlich mehr Reiseverkehr als in letzten beiden Jahren. Oster-Staus wie vor der Pandemie bleiben aber weiterhin unwahrscheinlich, meint ADAC-Pressesprecher Alexander Schnaars. "Die hohen Spritpreise sorgen dafür, dass einige von längeren Reisen absehen. Aber Verwandtschaftsbesuche wird das wohl kaum beeinflussen", erklärt der ADAC-Sprecher gegenüber MDR AKTUELL.