Seit Ende der 1950er-Jahre fliegen die Fruchtkaramellen, auch "Frukas" genannt, beim Karneval durch die Luft. Die kleinen quadratischen Kaubonbons gibt es in vier Geschmacksrichtungen. Hergestellt wurden sie zunächst bei dem großen Süßwarenproduzenten Wissoll in Mühlheim an der Ruhr. Nach der Wende übernahm Wissoll die "Delitzscher Schokoladenfabrik" und die Produktion der "Frukas" wanderte nach Sachsen.

Die Firma Wissoll war 2002 insolvent. Die "Delitzscher Schokoladenfabrik" aber gibt es bis heute unter anderer Leitung. Die quadratischen Kaubonbons werden weiterhin in Sachsen produziert. "Am Tag machen wir so um die dreieinhalb Millionen Frukas", erzählt Produktmanagerin Katrin Knobbe 2023 gegenüber einem MDR-Team vor Ort.

Die Geschichte der Halsbonbons "Krügerol" begann vor über 160 Jahren als in Leipzig Richard Amandus Krüger in seinem Kolonialwarengeschäft, die nach eigener Rezeptur hergestellten "Echten Krügerol Katarrh-Bonbons" verkaufte. In der DDR waren sie die beliebtesten Halsbonbons. Ab 1994 wurde in Leipzig produziert, später in Oschersleben.

Allerdings: Der Ost-Klassiker kommt mittlerweile aus dem Westen. In Adelsdorf produziert das Familienunternehmen Dr. C. Soldan die bekannten "Em-Eukal"-Bonbons und seit 2022 auch die Krügerol-Bonbons. Melanie Schneble, Marketingmanagerin sagt: "Auch heute ist Krügerol noch sehr stark im Osten. Das bedeutet, dass noch immer Dreiviertel der Nachfrage im Osten stattfindet."

Noch heute wird Krügerol laut Melanie Schneble nach dem Originalrezept hergestellt. Dafür werden in Wiegebehältern zunächst die Grundstoffe, vor allem Zucker und Glucosesirup, bei 80 Grad vermischt. Dann wird die Zuckermasse gekocht, 140 Grad heiß muss sie sein. Hinzu kommt die Vitaminmischung und das Wichtigste für den typischen Geschmack: Öle und Extrakte. Dazu gehören zum Beispiel Thymian, Anis, Minze und Latschenkiefer wie Melanie Schneble erklärt: "Und dann ist auch noch eine Besonderheit drin, eine besondere Note, die man nicht gleich erkennt: Birne. Die sorgt dafür, dass der Geschmack auch relativ weich ist."

Ist die Masse fertig, läuft sie als Schlauch in den Prägeautomat. Dort entstehen die Bonbons und landen schließlich in einer großen Trommel, wo sie mit einer feinen Zuckerschicht "dragiert" werden, damit sie später im Beutel nicht zusammenkleben. Vom Kochen der Masse bis zur Abfüllung vergeht kaum eine halbe Stunde.

Geboren wurde das Pfefferminzbonbon "Pfeffi" in Magdeburg: 1953 gab die DDR-Regierung die Entwicklung eines "genussvollen Massenbedarfsartikels" in Auftrag. Mitte der 1960er-Jahre ging die Produktion nach Markkleeberg in den Bonbon-Spezialbetrieb Konsü. Nach der Wende kam die Stilllegung – und im Jahr 2000 die Wiedergeburt durch das Zusammenwirken des ehemaligen Pfeffi-Betriebsdirektors Wilfried Opitz und des bayerischen Familienunternehmens PIT.

Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren wird im bayerischen Stephanskirchen "Pfeffi" produziert. In der Fabrik des Familienunternehmens PIT setzt man auf bewährte Zutaten, wie Marketing und Sales Manager Bertram Zehetbauer erläutert: "Das ist immer noch das gleiche Rezept. Nach der Wende gab es viele Jahre Pause, aber es gab noch Rezepturen und sehr viele Leute, die den Geschmack immer noch im Kopf hatten, weil Pfeffi früher immer überall präsent war." Eine Mischung aus gemahlenem Zucker, Menthol und Fetten kommt in die Tablettenpresse. Mehrere Tonnen Druck formen dann die Pfefferminzbonbons.

