Zu den Kult-Songs der DDR gehört auch "Am Fenster" von City. Das Lied entstand1974 und kam auch im Westen raus, nachdem ein westdeutscher Plattenproduzent das Lied im DDR-Radio gehört hatte. Auch in Griechenland hatte der Song Erfolg. Amiga-Chef Jörg Stempel kommt ins Schwärmen, wenn er heute über das Lied spricht. Der Song habe etwas Zeitloses, erzählt er, "wenn ich jetzt mal vergleichen müsste, das, was ''Am Fenster' eingespielt hat für die Autoren und 'Alt wie ein Baum', da würde ich schon sagen, da liegt 'Fenster' vorn."

Was die Band City selbst noch heute mit "Am Fenster" verdient, will sie nicht preisgeben. Der Plattenfirma brachte der Song jedenfalls Millionen ein – durch Verkäufe in West und Ost, wie Amiga-Chef Jörg Stempel erzählt. "City hat 1988 im Westen eine Goldene Schallplatte für 'Am Fenster' bekommen. Das heißt, richtig Westgeld. Und 1997, zu 50 Jahren Amiga, konnten wir die erste offizielle Platin-Verleihung vornehmen, weil die zu DDR-Zeiten erreichten Verkaufszahlen wurden vom Phonoverband nach der Wiedervereinigung nicht anerkannt, weil die auch schwer kontrollierbar waren." Die Platinverleihung – damals ab 500.000 verkauften Tonträgern – sei dann allein schon durch die Verkäufe in der BRD von 1977 bis 1988 und von 1989 bis 1997 im wiedervereinigten Deutschland möglich gewesen, ohne die Verkäufe in der DDR.