1,50 Meter in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern sollte dem Bundesamt zufolge bei der Sturmflut noch einigermaßen glimpflich davon kommen. Hier wurden Wasserstände von bis zu 1,50 Meter über dem Mittelwert prognostiziert. Einige Städte mussten dennoch mit Hochwasser rechnen. Demnach sollte Wismar am stärksten betroffen sein. Aber auch in Warnemünde und im Nordosten von Mecklenburg-Vorpommern wurden Vorkehrungen getroffen. Der DWD gab Sturmwarnungen für die Küste heraus. Am Kap Arkona auf Rügen wurden Orkanböen gemessen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Axel Heimken Bereits zuvor waren in Flensburg, Kiel, Wismar und anderen Orten etliche Straßen und Uferzonen überschwemmt und großräumige Sperrungen veranlasst worden. Die Feuerwehr sprach am Freitagnachmittag von rund 110 Einsätzen in den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön sowie in Kiel. Im Kreis Schleswig-Flensburg waren bereits rund 30.000 Sandsäcke an die betroffenen Ämter und Gemeinden ausgeteilt worden, weitere 40.000 standen bereit.

Deutsch-dänischer Fährverkehr eingestellt

Im Süden und Osten Dänemarks sorgte die Sturmflut für Stromausfälle und Evakuierungen. Etwa 200 dänische Haushalte waren am Freitagnachmittag vom Stromnetz abgeschnitten. Auch der dänische Flug- und Fährverkehr war stark eingeschränkt.

Der deutsch-dänische Fährbetrieb auf den Strecken zwischen Gedser und Rostock sowie Rødby und Puttgarden wurde komplett eingestellt. Laut Angaben der Reederei Scandlines sollten die Fähren voraussichtlich ab Samstagmorgen wieder fahren. In Travemünde fuhr die Fähre zum Priwall teilweise nicht mehr, in Kiel wurde die Fördefährlinie zwischen der Bahnhofsbrücke in der Innenstadt und Laboe eingestellt.

Niedrigwasser stoppt Nordsee-Fähren

Während der Ostsee-Fährverkehr wegen des Hochwassers der Sturmflut eingestellt wurde, schränkte extremes Niedrigwasser die Schifffahrt auf Elbe und Ostsee ein. Der Fährverkehr von und zu den Ostfriesischen Inseln Juist, Baltrum, Spiekeroog und Wangerooge wurden nach Angaben der Fährgesellschaften wegen zu niedriger Wasserstände eingestellt. Im Fährverkehr zu den Inseln Langeoog und Norderney kam es ebenfalls zu Ausfällen und veränderten Abfahrtszeiten.

Der Grund für das Niedrigwasser in der Nordsee ist der anhaltend stürmische Ostwind: Der gleiche Wind, der an der Ostsee das Wasser ans Land drückt, drückt an der Nordsee das Wasser weg. Deshalb kommt es dort zu extrem niedrigen Wasserständen. Wie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie mitteilte, sank der Wasserstand an der deutschen Nordseeküste in den vergangenen 25 Jahren nur drei Mal unter den Wert von 1,5 Metern unter dem mittleren Niedrigwasser.

DWD erwartete Entspannung für Samstag

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) ging davon aus, dass das Sturmtief über der Ostsee am späten Freitagnachmittag seinen Höhepunkt erreichen und nach Mitternacht langsam abklingen sollte. "Bis etwa zwei Uhr nachts sind dann an der Ostseeküste und den Inseln orkanartige Böen möglich", sagte DWD-Meteorologin Anne Wiese in Hamburg. Dabei werden Temperaturen von acht bis zehn Grad erwartet. Ausgelöst wurden Sturm und Sturmflut nach Angaben des DWD durch starke Luftdruckunterschiede zwischen einem Tief über Westeuropa und einem ausgeprägten Hoch über Skandinavien.