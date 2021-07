Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Mecklenburg-Vorpommern hat auf mögliche Gefahren durch Bakterien in der Ostsee aufmerksam gemacht. Angesichts von Wassertemperaturen um die 20 Grad Celsius teilte das Amt in Rostock mit: "Es muss in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden, die in seltenen Fällen schwere Infektionen verursachen können".