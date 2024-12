Black Friday und Cyber Monday läuten Weihnachtsgeschäft ein

Schon der Black Friday Ende November und der folgende Cyber Monday gäben den Startschuss für deutlich mehr Paketaufkommen. Laufen in der Zustellbasis an der Berliner Brücke in Leipzig normalerweise 7.000 bis 8.000 Pakete pro Tag übers Band, sind es in der Vorweihnachtszeit 11.000 bis 13.000. Von hier aus wird vor allem das Leipziger Zentrum beliefert.

28 zusätzliche Paketboten arbeiten in der Weihnachtszeit mit. In der Zustellbasis selbst muss auch das Verwaltungspersonal mit anpacken, sagt Hessel: "Das ist obligatorisch bei uns. Also, jeder Postler weiß auch, wenn er einen Verwaltungsjob hat, dass er mithilft. Das ist völlig unstrittig und unsere Verwaltungskräfte machen es auch gerne." Auch er selbst steht regelmäßig mit am Band.

So können wir den Paketboten die Arbeit erleichtern

Abteilungsleiter Hessel bestellt seine Weihnachtsgeschenke selbst auch online – nur: "Als Postler: Man hat das durch bis Anfang Oktober." Den Kolleginnen und Kollegen zuliebe. Denn wieder seien es etwa fünf Prozent mehr Pakete als noch im Vorjahr.